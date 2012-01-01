Актриса Яна Кошкина впервые показала молодого мужа

Возрастной мезальянс в шоу-бизнесе уже давно не новость: звезды не стесняются афишировать отношения с партнерами, которые их младше, порой значительно. Москва 24 расскажет, кто из российских и зарубежных медийных персон был замечен с молодыми бойфрендами.

Яна Кошкина

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Яна Кошкина

Телеведущая вступила в брак еще в ноябре прошлого года, сообщает издание StarHit, но не спешила делиться с поклонниками подробностями. На совместных снимках избранник актрисы всегда стоял спиной или боком к камере. Скрытность Кошкиной порождала слухи: например, что супруг старше Яны, и именно поэтому она не торопится представить его публике.

Однако в честь знаменательной для пары даты – 1 год и 8 месяцев с начала отношений – звезда выложила в своих соцсетях пляжное фото с мужем Анатолием Черкасовым. Несмотря на то что оба супруга были в солнцезащитных очках, подписчики рассмотрели лицо возлюбленного актрисы и заметили, что он молод.



Уже известно, что мужчина младше 34-летней Кошкиной на семь лет и занимается бизнесом: является совладельцем караоке-клуба в подмосковной Жуковке.

Надежда Бабкина

Фото: vk.com/Евгений Гор

Если отношениям Кошкиной и ее супругу еще предстоит проверка временем, то 74-летняя Надежда Бабкина и 44-летний Евгений Гор уже давно ее прошли. Немалая разница в возрасте не помешала паре прожить вместе 20 лет, хотя их отношения часто сопровождали пересуды: поначалу поклонники намекали на неискренность чувств молодого избранника звезды и предрекали скорый разлад.

Год назад фанаты всерьез обеспокоились, ведь Бабкина и Гор вдруг перестали появляться вместе. Певице даже приписывали роман с ее помощником Сергеем Рябовым, который младше народной артистки на 40 лет: "Комсомольская правда" в октябре 2023 года сообщала, что звезда подарила молодому человеку квартиру.

Однако певица роман не подтвердила, а Рябов вскоре уволился из ее театра. В начале этого года Бабкина развеяла слухи о расставании с Гором в документальном фильме на МУЗ-ТВ и заявила, что они до сих пор вместе.

Мадонна

Фото: AP Photo/Martin Mejia

66-летняя певица не может похвастаться столь продолжительными отношениями с молодыми любовниками, зато удивляет их количеством. За последние 15 лет она сменила как минимум восьмерых партнеров, каждый из которых был моложе 35 лет. Однако романы с юными моделями и танцовщиками длились не дольше трех лет и неизменно заканчивались расставанием, сообщает издание "7 дней".

Причины были разными. Например, Мадонна не понравилась маме одного из возлюбленных, 23-летнего бразильского манекенщика Хесуса Луса, и тот в 2010 году ее бросил. 26-летний хореограф Брахим Заибат предпочел отношениям с дивой собственную карьеру, хоть и встречался с ней дольше всех – с 2010 по 2013 год. А инициатором разрыва с 26-летним танцором Тимором Стеффенсом в 2014-м стала сама певица. По слухам, из-за того, что бойфренд стал уделять повышенное внимание ее взрослеющей дочери.

Полгода назад издание The Sun сообщило о предполагаемом романе суперзвезды с британским боксером Ричардом Риакпроэ, который младше певицы на 31 год.

Меган Фокс

Фото: AP Photo/photo by Jordan Strauss/Invision/AP

У актрисы не столь богатая амурная биография, но ее нынешний бойфренд тоже младше нее, правда, всего на четыре года. Меган Фокс и рок-звезда Колсон Бейкер, более известный как Machine Gun Kelly, вместе уже несколько лет, и за это время фанаты отметили, что актриса сильно изменилась.

На публике мать троих детей от предыдущих отношений старается соответствовать статусу девушки рок-звезды: не стесняется проявлять чувства на камеру, обнимается и страстно целуется с возлюбленным.

Стиль актрисы стал провокационным. Пожалуй, ее можно считать одной из рекордсменок по количеству "голых" выходов в свет. Но похоже, отношения пары основаны не только на эпатаже. В начале ноября актриса выложила в соцсетях фотографию положительного теста на беременность, подтвердив тем самым серьезность романа. Для влюбленных это будет первый совместный ребенок, для Фокс – четвертый, а для Бейкера – второй.