Актриса Меган Фокс сообщила, что ждет четвертого ребенка

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/meganfox

Американская актриса Меган Фокс, известная по роли в "Трансформерах" Майкла Бэя, ждет четвертого ребенка, сообщает "Газета.ру".

37-летняя Фокс опубликовала в своих соцсетях снимок положительного теста на беременность, сопроводив его подписью: "Ничто и никогда не потеряно. С возвращением".

Кроме того, актриса поделилась кадром из новой фотосессии, на котором позирует с растущим животом.

У Меган уже есть трое сыновей: Ной, Бодхи и Джорни от экс-супруга Брайана Остина Грина. Сейчас она находится в отношениях с Machine Gun Kelly, у которого есть 15-летняя дочь Кейси. Ребенок для пары будет первым совместным.

Ранее певица Жасмин, у которой есть три ребенка, не исключила, что в скором времени может стать мамой в четвертый раз. По словам артистки, вместе с супругом она уже работает над этим.

Между тем исполнительница Сати Казанова родила первого ребенка. Дочь у артистки появилась на свет 23 октября. Как рассказала Казанова, она мечтала родить малыша в домашних условиях, но из-за поздней беременности ей пришлось воссоздать домашнюю обстановку прямо в перинатальном центре.

