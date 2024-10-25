Певица Сати Казанова впервые стала матерью

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/satikazanova

Российская исполнительница Сати Казанова родила первого ребенка. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая запрещена и признана в России экстремистской).

Дочь у артистки появилась на свет 23 октября. Как рассказала Казанова, она мечтала родить малыша в домашних условиях, но из-за поздней беременности ей пришлось воссоздать домашнюю обстановку прямо в перинатальном центре.

"Все случилось значительно прекраснее, чем я могла пожелать. Родовый блок в минуты превратился в некий храм со свечами, цветами и звучанием сакральных мантр", – поделилась артистка.

Супруг Казановой был на родах. Такой опыт певица назвала "могучим посвящением". Из опубликованных фото можно сделать вывод, что исполнительница родила девочку в воду.

Готовится стать мамой во второй раз американская актриса Дженнифер Лоуренс, известная по главной роли Китнисс Эвердин в фильмах "Голодные игры". Недавно СМИ заметили ее направляющейся на ужин в Лос-Анджелесе и на фотографиях виден ее округлившийся живот.

Информацию о беременности подтвердил представитель Лоуренс. Отцом будущего ребенка является муж актрисы, директор художественной галереи Кук Марони. Первенец у супругов появился в феврале 2022 года. Сына они назвали Сай в честь американского художника Сая Твомбли.

