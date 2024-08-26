People: Хейли Бибер чувствует себя хорошо после родов

Фото: instagram.com(признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/justinbieber

Жена певца Джастина Бибера Хейли чувствует себя хорошо после рождения сына. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание People.

"Они (Джастин и Хейли. – Прим. ред.) оба в восторге. Ребенок – настоящее чудо. Он прелесть и чувствует себя хорошо. У Хейли все в порядке", – рассказал инсайдер.

По словам собеседника издания, Биберы мечтали о ребенке. Как уточнил инсайдер, в день, когда артист узнал о беременности супруги, он был "на седьмом небе от счастья". Издание добавило, что Джастин Бибер уже показывает себя в качестве хорошего отца.

Биберы стали родителями 24 августа. У них родился сын Джек Блюз Бибер. Певец опубликовал фотографию ступни малыша.

Ранее Хейли Бибер рассказала, что вынуждена была шесть месяцев скрывать свою беременность из-за постоянного хейта. Она объяснила, что не желала подвергаться очередной критике и извиняться. Модель заявила, что с самого начала ее романа с музыкантом в отношении нее пользователи постоянно выражали негатив.

