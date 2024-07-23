Хейли Бибер заявила, что полгода скрывала беременность из-за хейта

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/haileybieber

Американская модель и жена Джастина Бибера Хейли рассказала, что вынуждена была шесть месяцев скрывать свою беременность из-за постоянного хейта. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на W Magazine.

"Как будто люди не хотят верить, что мы счастливы. Раньше я пыталась вести себя так, будто это причиняет все меньше и меньше боли. Я пыталась думать, что в определенный момент к этому привыкаешь. <...> Но я понимаю, что на самом деле мне никогда не станет менее больно", – призналась она.

Хейли объяснила, что она не желала подвергаться очередной критике и извиняться. Модель заявила, что с самого начала ее романа с музыкантом в отношении нее пользователи постоянно выражали негатив.

Однако, по ее словам, рассказать о беременности она решила для того, чтобы наконец ощутить свободу и начать наслаждаться жизнью.

Ранее стало известно, что певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек могут принять решение о разводе. Информацию о проблемах в паре публиковали западные СМИ. Журналисты утверждают, что в настоящий период супруги не живут вместе. Также уточнялось, что актер не виноват в том конфликте, который якобы разгорелся между ним и супругой.

