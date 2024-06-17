17 июня, 16:14Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес публично обратилась к Бену Аффлеку на фоне слухов о разводе
Фото: Invision/AP/Photo by Jordan Strauss
Певица Дженнифер Лопес публично обратилась к своему мужу Бену Аффлеку на фоне слухов о разводе звездной пары. Она опубликовала адресованную артисту Stories на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Таким образом Лопес поздравила Аффлека с Международным днем отца. В честь праздника поп-певица опубликовала черно-белую фотографию супруга, на которой он запечатлен в кожаной куртке.
"Наш герой. Счастливого Дня отца!" – приводит "Газета.ру" подпись, которую певица оставила к публикации.
Ранее стало известно, что Лопес и Аффлек могут принять решение о разводе. Информацию о проблемах в паре публиковали западные СМИ. Журналисты утверждают, что в настоящий период супруги не живут вместе. Также уточнялось, что актер не виноват в том конфликте, который якобы разгорелся между ним и исполнительницей.
У пары было две свадебные церемонии. Первая стала тайной и состоялась 16 июля 2022 года в округе Кларк штата Невада. После этого Лопес и Аффлек организовали повторную торжественную церемонию в штате Джорджия. На вторую свадьбу молодожены пригласили давнего друга Аффлека Мэтта Деймона с супругой. На мероприятии также присутствовали режиссер Кевин Смит и актер Джейсон Мьюз.
При этом романтические отношения артистов начались еще в 2000-х годах. Однако в тот период их роман завершился расставанием, которое продлилось 18 лет.
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