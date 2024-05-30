Us Weekly: стало известно, что усугубило разногласия Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

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Известная голливудская пара Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на грани развода из-за разных взглядов на жизнь. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Us Weekly.

По информации источника из близкого окружения знаменитостей, актеры привыкли по-разному решать конфликты. Если Лопес предпочитает обсуждать недопонимания, то Аффлек отстраняется во время ссоры. Более того, ситуацию усугубили постоянные командировки, а также разные подходы к воспитанию детей и финансам.

"У обоих сложная работа, которая часто требует от них находиться в разных городах. Со временем Дженнифер и Бену стало все труднее эффективно общаться, небольшие недоразумения переросли в серьезные споры", – заявил инсайдер.

Ранее стало известно, что Лопес и Аффлек могут расторгнуть брак. О проблемах в отношениях звезд писал журнал In Touch Weekly, по информации которого в настоящее время супруги не живут вместе. Отмечалось, что якобы актер переехал, но в самом конфликте он не виноват.

У Лопес и Аффлек было две свадебные церемонии. Первая состоялась тайно 16 июля 2022 года в округе Кларк штата Невада. Затем они повторили торжественную церемонию в августе в штате Джорджия. Тогда на свадьбу был приглашен давний друг Аффлека Мэтт Деймон с супругой, а также режиссер Кевин Смит и актер Джейсон Мьюз. При этом начинались романтические отношения Лопес и Аффлек еще в 2000-х годах. Однако потом они расстались на 18 лет.

