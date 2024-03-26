Актер Роберт Паттинсон и его жена Сьюки Уотерхаус впервые стали родителями – СМИ

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Британский актер, известный по фильму "Сумерки", Роберт Паттинсон вместе со своей супругой, актрисой и моделью Сьюки Уотерхаус впервые стали родителями. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По информации издания, недавно пару застали папарацци, которые засняли 37-летнего актера с возлюбленной во время прогулки с первенцем в Лос-Анджелесе. При этом коляска была розового оттенка. Официально родители не сообщали пол ребенка, а также не раскрывали сведения о рождении малыша.

Последний раз Уотерхаус вышла на публику в положении на позднем сроке, это произошло 24 февраля. В 2023 году Паттинсон сделал возлюбленной предложение после пяти лет отношений, уточнили в газете.

Ранее стало известно, что вторая часть "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном может выйти в прокат не раньше 2025 года. Отмечается, что в настоящее время режиссер фильма Мэтт Ривз не представил законченный сценарий новой части.

До этого появилась информация, что режиссер Мэтт Ривз работает над второй частью фильма "Бэтмен", о чем он сообщил во время премьеры первой части в Лондоне. В картине приняли участие Роберт Паттинсон, Пол Дано, Зои Кравиц и другие.

