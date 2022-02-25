Мэтт Ривз приступил к работе над второй частью "Бэтмена"

Фото: кадр из фильма "Бэтмен"; режиссер – Мэтт Ривз; производство – Warner Brothers
Режиссер Мэтт Ривз работает над второй частью фильма "Бэтмен". Об этом он рассказал во время премьеры первой части в Лондоне, сообщает Comingsoon.net.
По словам режиссера, он уже начал предлагать идеи студии Warner Bros.
Ривз также готовит проект для потокового сервиса HBO Max, который будет посвящен героям из комиксов DC.
"Мы делаем шоу Penguin с Колином (Фарреллом. – Прим. ред.). Оно будет очень крутым. Мы также работаем над некоторыми другими проектами", – добавил Ривз.
В России премьера первой части "Бэтмена" состоится 2 марта. В картине приняли участие Роберт Паттинсон, Пол Дано, Зои Кравиц и другие.
Ранее сообщалось, что Marvel запускает в работу серию комиксов по сборнику рассказов Джорджа Мартина "Дикие карты" (Wild Cards). По словам Мартина, поклонники знают, что вселенная "Диких карт" занимает особое место в его сердце. Сценарием будущего проекта займется Пол Корнелл, известный по работам в телевизионных шоу "Доктор кто" и "Портал юрского периода".
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