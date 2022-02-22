Marvel создаст комикс по мотивам рассказов Джорджа Мартина – СМИ

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Marvel запускает в работу серию комиксов по сборнику рассказов Джорджа Мартина "Дикие карты" (Wild Cards), сообщает The Hollywood Reporter.

По словам Мартина, поклонники знают, что вселенная "Диких карт" занимает особое место в его сердце.

"Поэтому я рад объявить, что такой титан индустрии, как Marvel, собирается рассказать эту историю с самого начала и представить ее в виде комикса. Я очень счастлив", – сказал он.

Сценарием будущего проекта займется Пол Корнелл, известный по работам в телевизионных шоу "Доктор кто" и "Портал юрского периода". Рисовать будет Майк Хоторн. Ранее он работал над иллюстрациями для графического романа "Дэдпул", "Истерия" и так далее.

Роман-антологию "Дикие карты" впервые опубликовали в 1987 году. Мартин рассказывает альтернативную историю, которая разворачивается после Второй мировой войны. Земля становится домом для сверхмощных людей, переборовших загадочный инопланетный вирус.

Первый выпуск комикса должны представить 1 июня.

Ранее стало известно, что экранизация игры "Мортал Комбат" получит сиквел. Сценарий к картине напишет Джереми Слейтер, работавший над сериалом "Лунный рыцарь" студии Marvel.

