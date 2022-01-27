Фото: кадр из фильма "Мортал Комбат"; режиссер – Саймон Маккуойд/производство – Atomic Monster, Broken Road Productions, NetherRealm Studios, New Line Cinema, Warner Bros.

Экранизация игры "Мортал Комбат" получит сиквел. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на студии New Line CInema и Warner Bros.

Однако дата премьеры нового фильма пока неизвестна. При этом сценарий к картине напишет Джереми Слейтер, работавший над сериалом "Лунный рыцарь" студии Marvel.

Еще в прошлом году актер Джо Таслим, исполнивший роль Сабзиро, признался, что его контракт со студией Warner Bros. рассчитан на пять фильмов.

В апреле 2021 года экранизация игры "Мортал Комбат" режиссера Саймона Маккуойда стала лидером кинопроката в России и СНГ. За одни из выходных боевик собрал 493 миллиона рублей.

