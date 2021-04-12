Боевик "Мортал Комбат" возглавил российский кинопрокат

Фото: кадр из фильма "Мортал Комбат"; режиссер – Саймон Маккуойд; производство – New Line Cinema

Экранизация серии популярных игр "Мортал Комбат" режиссера Саймона Маккуойда стала лидером кинопроката в России и СНГ за минувшие выходные. Об этом сообщает "Мир 24".

За выходные боевик собрал 493 миллиона рублей. На втором месте рейтинга кинопроката расположился российский кинопоиск "Майор Гром: Чумной Доктор". В активе картины – 66,6 миллиона рублей за выходные при общих сборах в 213 миллионов рублей.

Замыкает топ-3 блокбастер "Годзилла против Конга", набравший 67,4 миллиона рублей. Общие сборы фильма в России и СНГ теперь составляют 860 миллионов рублей. Картина уже дважды возглавляла кинопрокат в 2021 году.

В американском кинопрокате произошла обратная ситуация – впервые лидером по сборам стал фильм российского режиссера. Картина "Никто" Ильи Найшуллера в период с 26 по 28 марта заработала 6,7 миллиона долларов.

