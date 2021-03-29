Фильм "Годзилла против Кинг-Конга" стал лидером проката в РФ

Фото: кадр из фильма "Годзилла против Конга"; режиссер – Адам Вингард; производство – Warner Bros.

Боевик Адама Вингарда "Годзилла против Конга" возглавил кинопрокат в России в минувшие выходные. Об этом сообщает "Газета.ru".

Отмечается, что картина о горилле Конге, которая помогает ученым бороться с Годзиллой, собрала в РФ и СНГ 445,2 миллиона рублей.

Второе место занял фильм Александра Домогарова "Пальма", где главную роль сыграл Виктор Добронравов. Его кассовые сборы составили 92,8 миллиона рублей.

На третьей строчке оказался мультфильм "Райя и последний дракон".

Ранее сообщалось, что памятник Годзилле возвели неподалеку от торгового центра Хибия Чантер в Токио. На постаменте статуи прикрепили табличку с надписью: "Человечеству теперь придется сосуществовать с Годзиллой".