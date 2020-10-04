Весной 2021 года в прокат выйдет первый фильм по российскому комиксу

Фото: кадр из фильма “Майор Гром: Чумной Доктор”, режиссер Олег Трофим
Весной 2021 года в прокат выходит фильм по российскому комиксу "Майор Гром: Чумной Доктор". Об этом сообщает пресс-служба компании-прокатчика Disney Studios.
Презентация фильма прошла на фестивале Comic Con Russia. В кинотеатрах экранизацию покажут 8 апреля 2021 года.
Поддерживать фильм в прокате будет "КиноПоиск", а "КиноПоиск HD" организует эксклюзивный показ онлайн.
В основу сценария ленты легли комиксы издательства Bubble, которые публикуется в России более 8 лет. Всего вышло 80 номеров и 20 книг.
Фильм расскажет о полицейском Игоре Громе, работающем в Санкт-Петербурге. Его образ идеального полицейского нарушается, когда он встречает человека в маске – Чумного Доктора. Он совершает расправу над теми, кто когда-то ушел от отвественности при помощи денег или статуса.
Срежиссировал ленту Олег Трофим. В фильме сыграют Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Михаил Евланов. Однако кто станет Чумным Доктором пока не разглашается.
Ранее сообщалось, что премьеру нового фильма об агенте британской разведки Джеймсе Бонде "Не время умирать" вновь перенесли. Причиной переноса стала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. Теперь премьерный показ запланирован на апрель 2021 года.
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли
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