Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде вновь перенесли

Фото: kinopoisk.ru
Премьеру нового фильма об агенте британской разведки Джеймсе Бонде "Не время умирать" вновь перенесли. Об этом сообщает официальный аккаунт картины в Twitter.
Отмечается, что причиной переноса стала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.
Премьерный показ теперь запланирован на апрель 2021 года. Об этом говорится в официальном заявлении компаний Metro-Goldwyn-Mayer, Universal, а также продюсеров Майкла Уилсоан и Барбары Брокколи.
"Выпуск 25 фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" будет отложен до 2 апреля 2021 года", – отмечается в заявлении.
MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, today announced the release of NO TIME TO DIE, the 25th film in the James Bond series, will be delayed until 2 April 2021 in order to be seen by a worldwide theatrical audience. pic.twitter.com/NqHlU24Ho3— James Bond (@007) October 2, 2020
По сюжету фильма Бонд оставляет оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Ситуация меняется, когда на остров приезжает его старинный друг из ЦРУ с просьбой о помощи.
Ранее премьера фильма была намечена на апрель текущего года. Из-за пандемии коронавируса она была перенесена на ноябрь.
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