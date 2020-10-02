Клип Айлиш о Бонде набрал за первые часы свыше 3 млн просмотров

Фото: youtube.com/Billie Eilish

Исполнительница Билли Айлиш опубликовала клип "Не время умирать". Данная песня стала заглавной к одноименному фильму про Джеймса Бонда, ролик меньше чем за сутки посмотрели более 3,5 миллиона раз.

Видео на песню No Time To Die размещено на канале певицы на YouTube. В нем демонстрируются кадры из новой ленты, посвященной агенту британской разведки МИ-6 Джеймсу Бонду. К его роли вернулся актер Дэниел Крейг.

Видео: YouTube