Билли Айлиш получила премию "Грэмми"

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Американская артистка Билли Айлиш выиграла музыкальную премию "Грэмми". Певица получила награду в категориях "Лучший новый исполнитель", "Песня года" и "Запись года". Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что за награду в номинации "Лучший новый исполнитель" также боролись американские певицы Мэгги Роджерс и Мелисса Вивиан Джефферсон (Lizzo), испанская исполнительница Росалия, а также британка Йола. Кроме того, в числе претендентов были американский рэпер Lil Nas X, а также группы Black Pumas и Tank and the Bangas.

Кроме того, приз в категории "Песня года" завоевала композиция "Bad Guy" в исполнении Билли Айлиш.

Номинанты на премию "Грэмми-2020" были объявлены 20 ноября 2019 года. Сообщалось, что ведущей торжественного мероприятия станет певица Алиша Киз.

Ранее Билли Айлиш написала заглавную песню к новому фильму о Бонде. Тем самым девушка стала самым молодым исполнителем титульного трека в "бондиане".