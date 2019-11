Объявлены номинанты на премию "Грэмми-2020"

Фото: ТАСС/АР/Invision/Charles Sykes

В США объявили номинантов на премию "Грэмми-2020". Об этом сообщается 20 ноября на официальном сайте премии.

Так, в категории "Запись года" представлены восемь номинантов. Это певица Билли Айлиш с песней Bad Guy, коллектив Bon Iver (композиция Hey, Ma), певица Арианна Гранде (7 Rings), Халид (Talk), H.E.R. (Hard Place), Lil Nas X (Old Town Road), Лиззо (Truth Hurts), Post Malone и Суэй Ли (Sunflower).

За звание "Песня года" поборются Билли Айлиш (Bad Guy), Леди Гага (Always Remember Us This Way), Тейлор Свифт (Lover), Лана Дель Рей (Norman F***ing Rockwell), Таня Такер (Bring My Flowers Now), Льюис Капальди (You Loved), H.E.R. (Hard Place) и Лиззо (Truth Hurts).

Номинантами в категории "Альбом года" числятся Арианна Гранде (Thank U, Next), Лана Дель Рей (Norman F***ing Rockwell!), Vampire Weekend (Father of the Bride), Lil Nas X (7), Bon Iver (I, I) H.E.R. (I Used To Know Her) и Лиззо (Cuz I Love You).

62-я церемония "Грэмми" пройдет 26 января в Лос-Анджелесе. Ведущей торжественного мероприятия будет певица Алиша Киз.

В прошлом году 61-я церемония вручения престижной музыкальной премии "Грэмми" прошла в Лос-Анджелесе 11 февраля. Лучшей песней стала композиция This is America Дональда Гловера, который записывает музыку под сценическим именем Childish Gambino. Песня также победила в номинациях "Запись года", "Лучшее музыкальное видео" и "Лучшее рэп/вокальное исполнение".

Лучшим альбомом года был признан Golden Hour Кейси Масгрейвс. "Лучшим рок-выступлением" признали песню When Bad Does Good лидера Soundgarden Криса Корнелла. В номинации "Лучшее сольное поп-выступление" лауреатом стала Леди Гага за песню Joanne.