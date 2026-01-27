МВД предупредило о новой схеме мошенничества с неоплаченными штрафами ПДД

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

Мошенники начали внедрять новую схему обмана с якобы неоплаченными штрафами ПДД для хищения кода от портала "Госуслуги". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что жертве звонит незнакомец, представляющийся судебным приставом. Он сообщает о наличии у гражданина неоплаченного штрафа от ГИБДД, а также о том, что за него якобы уже начислены значительные пени.

Затем злоумышленник предлагает жертве лично удостовериться в этом, проверив учетную запись на портале "Госуслуги". Для этого гражданину отправляется код в смс-сообщении, который аферист просит назвать. Если собеседник продиктовал код, то разговор прекращается.

Спустя некоторое время потерпевшему звонят якобы сотрудники ФСБ и Росфинмониторинга. Лжесиловики убеждают человека, что он передал свои персональные данные мошенникам, однако им якобы уже удалось отследить преступников. Затем аферисты принуждают жертву обналичить свои сбережения и перевести их на "безопасный счет", потому что это якобы необходимо для задержания мошенников.

В МВД призвали не переводить деньги по инструкциям от неизвестных, а также не называть им коды из сообщений, поступивших от "Госуслуг", банков и прочих онлайн-сервисов.

Ранее сообщалось, что в России аферисты начали подделывать рабочие чаты для кражи кодов подтверждения. Злоумышленники проводят тщательную подготовку: собирают в открытых источниках и соцсетях информацию о коллективе жертвы, включая имена, должности и рабочие связи.

Мошенники также внедряют новую схему обмана с якобы диагностикой личного аккаунта на портале "Госуслуги". Злоумышленники рассылают гражданам фальшивые электронные письма о регистрации доверенности. Затем они звонят жертвам, представляясь чиновниками, и настойчиво предлагают провести "диагностику" их личной страницы на госпортале.