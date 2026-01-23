В МВД рассказали, как действовать при передаче кода из СМС неизвестным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Если человек передал код из СМС неизвестному, стоит сразу же прекратить общение с теми, кто запрашивал данный код. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

"Не верьте "спасителям", которые начнут звонить следом, представляясь сотрудниками банков или госорганов, и рассказывать о взломе, вашем участии в финансировании терроризма и принятии в связи с этим срочных мер", – призвали правоохранители.

В МВД объяснили, что эти "спасители" также являются мошенниками, которые продолжают свою атаку с расчетом на стрессовое состояние. Гражданину стоит проверить все значимые сервисы, включая почту, "Госуслуги", приложения банков и маркетплейсы. Если доступ остался – нужно обновить пароли.

Кроме того, стоит завершить все активные сессии и включить двухфакторную аутентификацию. Если где-то прежний пароль уже утрачен, стоит обратиться в службу поддержки, банк и в полицию.

До этого стало известно, что запись на прием в госорганизацию стала одним из самых распространенных предлогов мошенников для получения кода из СМС. Также злоумышленники могут рассказывать про якобы "перерасчет" пенсии, тарифов ЖКХ, ошибках в налоговой декларации и тому подобном. В МВД напоминали, что код подтверждает личность, однако для записи на прием он не требуется.

