21 января, 07:44

Безопасность

Мошенники начали просить передать им аккаунты в сервисах объявлений

Мошенники начали применять схему с просьбой об "аренде" аккаунтов в сервисах бесплатных объявлений. Схема нацелена на школьников и студентов, пишет ТАСС со ссылкой на компанию F6.

Странциы пользователей нужны злоумышленникам для размещения своих фейковых объявлений, так как из-за ограничений на число сим-карт на человека в России у них возникли сложности с самостоятельной регистрацией аккаунтов.

В частности, аферисты через TikTok предлагают передать свой аккаунт якобы крупному рекламному агентству за 7–18 тысяч рублей для продажи вещей вроде электроники и техники. Жертву ведут в телеграм-бот, где нужно ввести логин и пароль от аккаунта.

Кроме того, аферисты предлагают связаться с операторами, один из которых должен показать объявление, а второй нужен якобы для получения предоплаты. При этом большую часть средств можно получить только оформив "зарплатную карту". Так злоумышленники получают доход за привлечение новых клиентов.

Вместе с тем мошенники начали массово рассылать россиянам предложения установить якобы "новую версию" WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещенной в России). Под предлогом улучшения качества связи и стабильности работы пользователей убеждают перейти по сомнительной ссылке и установить стороннее приложение.

Отмечается, что установка таких программ может привести к тяжелым последствиям.

безопасностьтехнологии

