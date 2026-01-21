Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 05:58

Безопасность

Мошенники начали использовать схему обмана с установкой якобы новой версии WhatsApp

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Мошенники начали массово рассылать россиянам предложения установить якобы "новую версию" WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещенной в России). По их словам, она работает без замедлений и ограничений. Об этом в интервью ТАСС предупредил депутат Госдумы, координатор проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

Под предлогом улучшения качества связи и стабильности работы пользователей убеждают перейти по сомнительной ссылке и установить стороннее приложение. Как отметил парламентарий, это классический пример социальной инженерии, использующий тревожность людей и их желание сохранить привычные каналы общения.

Установка таких программ может привести к тяжелым последствиям: от кражи личных переписок и доступа к контактам до перехвата SMS, банковских уведомлений и одноразовых кодов для подтверждения операций. В ряде случаев устройство пользователя может быть вовлечено в мошенническую инфраструктуру, а его аккаунты – использованы для распространения фишинга среди его знакомых.

Особой группой риска являются менее технически подготовленные пользователи – пожилые люди и подростки, на которых и рассчитаны манипулятивные формулировки.

Немкин подчеркнул, что официальные обновления любых мессенджеров распространяются исключительно через легальные магазины приложений (такие как App Store или Google Play) или через встроенные механизмы обновления.

Ссылки на сторонние ресурсы, обещающие "улучшенные", "разблокированные" или "специальные" версии, почти всегда ведут к установке вредоносного программного обеспечения или шпионских программ.

Ранее Московская городская Дума предупредила о мошенниках, действующих от лица сотрудников аппарата. По информации ведомства, злоумышленники, представляясь работниками городской думы, под различными предлогами требуют от москвичей предоставить свои персональные данные.

Там напомнили, что для получения информации стоит обращаться в ведомство напрямую или использовать контактные данные, размещенные на официальном сайте.

Читайте также


безопасностьтехнологии

Главное

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

Когда весна придет в Москву?

Из-за глобального потепления сроки наступления весны смещаются на более ранние даты

Предстоящий сезон с большей вероятностью будет теплее обычного

Читать
закрыть

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика