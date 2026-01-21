Мошенники начали использовать схему обмана с установкой якобы новой версии WhatsApp

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Мошенники начали массово рассылать россиянам предложения установить якобы "новую версию" WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещенной в России). По их словам, она работает без замедлений и ограничений. Об этом в интервью ТАСС предупредил депутат Госдумы, координатор проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

Под предлогом улучшения качества связи и стабильности работы пользователей убеждают перейти по сомнительной ссылке и установить стороннее приложение. Как отметил парламентарий, это классический пример социальной инженерии, использующий тревожность людей и их желание сохранить привычные каналы общения.

Установка таких программ может привести к тяжелым последствиям: от кражи личных переписок и доступа к контактам до перехвата SMS, банковских уведомлений и одноразовых кодов для подтверждения операций. В ряде случаев устройство пользователя может быть вовлечено в мошенническую инфраструктуру, а его аккаунты – использованы для распространения фишинга среди его знакомых.

Особой группой риска являются менее технически подготовленные пользователи – пожилые люди и подростки, на которых и рассчитаны манипулятивные формулировки.

Немкин подчеркнул, что официальные обновления любых мессенджеров распространяются исключительно через легальные магазины приложений (такие как App Store или Google Play) или через встроенные механизмы обновления.

Ссылки на сторонние ресурсы, обещающие "улучшенные", "разблокированные" или "специальные" версии, почти всегда ведут к установке вредоносного программного обеспечения или шпионских программ.

Ранее Московская городская Дума предупредила о мошенниках, действующих от лица сотрудников аппарата. По информации ведомства, злоумышленники, представляясь работниками городской думы, под различными предлогами требуют от москвичей предоставить свои персональные данные.

Там напомнили, что для получения информации стоит обращаться в ведомство напрямую или использовать контактные данные, размещенные на официальном сайте.