Мосгордума предупредила о мошеннических действиях от лица сотрудников аппарата

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Московская городская Дума предупредила о мошенниках, действующих от лица сотрудников аппарата. Пост опубликован в телеграм-канале Мосгордумы.

По данным ведомства, аферисты, представляясь работниками городской думы, под различными предлогами требуют от москвичей предоставить свои персональные данные.

"Сотрудники аппарата Московской городской Думы никогда не отправляют подобные обращения и не рассылают сообщения пользователям, содержащие какие-либо просьбы или призывы! Если вы получили такое сообщение – будьте уверены, что перед вами мошенники!" – подчеркнули в сообщении.

В случае получения подобных СМС Мосгордума призвала горожан не отвечать на них и не выполнять никаких указаний. Вместо этого следует заблокировать подозрительный аккаунт и добавить его в черный список.

Также москвичей призвали быть бдительными и не поддаваться на обман, а для получения информации обращаться в ведомство напрямую или использовать контактные данные, размещенные на официальном сайте.

Ранее мошенники стали использовать новую схему обмана в отношении обучающихся вождению. Они звонят от имени автошколы и просят назвать код авторизации, чтобы записаться на занятие, активировать учебный кабинет или подтвердить экзамен.

Кроме того, злоумышленники используют фишинговые ресурсы, например, фейковые телеграм-каналы и сайты популярных образовательных организаций.