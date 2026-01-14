МВД предупредило о новой мошеннической схеме с обучающимися вождению

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

Мошенники начали использовать новую схему обмана в отношении обучающихся вождению. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, обман начинается с телефонного звонка от имени администрации автошколы.

"Злоумышленники сообщают, что необходимо назвать код авторизации, чтобы записаться на занятие, активировать учебный кабинет или подтвердить экзамен", – уточнила Волк.

В случае передачи кода начинается стандартная цепочка давления. Злоумышленники создают имитацию взлома и сообщают о якобы утечке данных. После этого появляются "сотрудники правоохранительных органов", которые убеждают жертву спасти деньги или принять участие в следственных действиях.

При этом сведения об обучающихся злоумышленники могут получить из открытых страниц в соцсетях, чатов учеников или публичных групп самой автошколы.

Кроме того, мошенники используют фишинговые ресурсы, например, фейковые телеграм-каналы и сайты популярных образовательных организаций. Они предлагают "льготное место" или "раннюю запись" со срочной предоплатой на карту физического лица. Попытки вернуть деньги используются для выманивания данных банковской карты.

Ранее сообщалось, что мошенники рассылают российским пользователям почты Outlook фишинговые письма. Они маскируют их под официальные уведомления от службы поддержки сервиса.

Злоумышленники информируют получателей о якобы проведенном "обновлении серверов". Для завершения мнимого перехода на новую версию пользователям предлагается перейти по вредоносной гиперссылке для "обновления личных данных".