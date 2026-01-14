Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 11:17

Безопасность

МВД предупредило о новой мошеннической схеме с обучающимися вождению

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

Мошенники начали использовать новую схему обмана в отношении обучающихся вождению. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, обман начинается с телефонного звонка от имени администрации автошколы.

"Злоумышленники сообщают, что необходимо назвать код авторизации, чтобы записаться на занятие, активировать учебный кабинет или подтвердить экзамен", – уточнила Волк.

В случае передачи кода начинается стандартная цепочка давления. Злоумышленники создают имитацию взлома и сообщают о якобы утечке данных. После этого появляются "сотрудники правоохранительных органов", которые убеждают жертву спасти деньги или принять участие в следственных действиях.

При этом сведения об обучающихся злоумышленники могут получить из открытых страниц в соцсетях, чатов учеников или публичных групп самой автошколы.

Кроме того, мошенники используют фишинговые ресурсы, например, фейковые телеграм-каналы и сайты популярных образовательных организаций. Они предлагают "льготное место" или "раннюю запись" со срочной предоплатой на карту физического лица. Попытки вернуть деньги используются для выманивания данных банковской карты.

Ранее сообщалось, что мошенники рассылают российским пользователям почты Outlook фишинговые письма. Они маскируют их под официальные уведомления от службы поддержки сервиса.

Злоумышленники информируют получателей о якобы проведенном "обновлении серверов". Для завершения мнимого перехода на новую версию пользователям предлагается перейти по вредоносной гиперссылке для "обновления личных данных".

Мошенники начали использовать ИИ для звонков от имени СК РФ

Читайте также


безопасностьтранспорт

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика