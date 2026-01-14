МВД предупредило о рисках использования публичных Wi-Fi-сетей

Фото: 123RF.com/vadish

Использовать публичные Wi-Fi-сети в общественных местах может быть опасно. Об этом предупредили в УБК МВД России.

МВД отметило, что такие сети сейчас есть практически везде: в отелях, ресторанах, аэропортах и магазинах. Однако бесплатный доступ в интернет сопряжен с рисками, связанными с конфиденциальностью и безопасностью данных.

В ведомстве рассказали, что недавно в столичном аэропорту Шереметьево была обнаружена поддельная Wi-Fi-сеть, благодаря которой злоумышленники могли получить доступ к аккаунтам в мессенджерах.

В случае если все же пришлось подключиться к публичной сети, в МВД посоветовали не вводить пароли от рабочих сервисов, электронной почты и соцсетей. Также не следует покупать что-то онлайн и пользоваться услугами интернет-банкинга.

Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что заряжать гаджеты в общественных местах может быть опасно. Все дело в USB-порте, к которому подключается кабель. Киберпреступники могут замаскировать под него специальное устройство, с помощью которого можно украсть персональные данные или установить вредоносные программы.

