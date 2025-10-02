Роскачество заявило об опасности заряжать телефон в общественных местах

Фото: 123RF/9dreamstudio

Заряжать мобильный телефон в торговом центре или аэропорту может быть опасно. Об этом рассказал RT руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Все дело в USB-порте, к которому подключается кабель. Киберпреступники могут замаскировать под него специальное устройство, с помощью которого можно украсть персональные данные или установить вредоносные программы, заявил эксперт.

"Причем особенно уязвимы старые телефоны, которые давно не обновляли", – добавил Кузьменко.

Если пришлось заряжать телефон в общественном месте, необходимо проверить, не появилось ли при подключении окошко с просьбой "разрешить" что-либо.

Ранее техноэксперт Павел Трухачев рассказал, что использование оригинального зарядного устройства и "оптимизированная зарядка" могут помочь продлить жизнь аккумулятору смартфона. Также нельзя перегревать телефон. Запрещено надолго оставлять его на солнце или класть на горячую батарею.

