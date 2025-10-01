Эксперт Лопатин: при потере телефона нужно приостановить обслуживание номера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

При потере телефона в первую очередь необходимо приостановить обслуживание номера, заявил газете "Известия" эксперт по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин.

По его словам, для приостановки обслуживания номера можно воспользоваться личным кабинетом на сайте оператора или позвонить в call-центр. После подтверждения личности в офисе оператора номер перевыпустят на новую сим-карту.

Следующий шаг при потере телефона – закрытие доступа к данным на гаджете, отметил специалист. Например, через сервис "Найти устройство" можно поставить смартфон в режим пропажи, показать контакт для связи, выйти из аккаунтов и при необходимости стереть данные. В банковские и ключевые приложения Лопатин посоветовал зайти с домашней сети, сменить пароли и завершить активные сессии.

Также для защиты информации, указал эксперт, нужно установить надежный пароль, включить Face ID или отпечаток пальца и настроить автоматическую блокировку экрана. ПИН-код на сим-карте и активированный "Локатор" помогут в случае кражи телефона. Кроме того, Лопатин рекомендовал следить за обновлениями контактов и удалять устаревшие номера.

Если устройство оформлено на ребенка или пожилого человека, можно включить совместное управление номером в приложении оператора, активировать уведомления о подозрительных действиях и ограничить возможности по изменению настроек связи. Помимо этого, следует напомнить родственникам правила безопасности.

Быстрая реакция, такая как приостановка номера и смена паролей, а также заранее настроенные меры безопасности, помогут защитить данные и финансы, подчеркнул собеседник издания.

