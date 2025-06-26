МВД: "оперативный минимум" на карте поможет обезопасить деньги от мошенников

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"Оперативный минимум" на карте, который способен покрыть текущие расходы, поможет обезопасить крупные суммы денег от мошенников, сообщает газета "Известия" со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Как отметило ведомство, онлайн-платежи помогают удобно распоряжаться деньгами и быстро оплачивать различные услуги. Однако большая сумма на карте может привлечь внимание злоумышленников, поэтому основную часть денег следует хранить на вкладах и сберегательных счетах, которые защищены государственным страхованием.

Кроме того, обезопасить средства помогут виртуальные карты. Их можно будет использовать для конкретных расходов или на некоторое время. При этом, если произойдет утечка данных, обратило внимание МВД, главная карта и деньги на ней останутся в безопасности.

Также необходимо установить лимиты на снятие наличных и оплату покупок, что помешает аферистам, даже если они получат информацию о карте. Тем временем мгновенные push-уведомления позволят быстро отреагировать на подозрительные операции.

Вместе с тем ведомство посоветовало россиянам создать отдельный счет или карту, через которые можно подключить автоматические платежи и пополнять их только на необходимую сумму. Такие действия помогут избежать потенциальных рисков. При этом стоит заблаговременно поинтересоваться, как заблокировать карту через мобильное приложение в случае потери телефона или обнаружения подозрительной активности.

Ранее мошенники начали притворяться работодателями и выманивать крупные суммы у новых сотрудников. Для такой схемы злоумышленники размещают вакансии, "нанимают" кандидата и заключают фальшивый договор. Через мессенджеры ведется имитация работы, после чего "начальник" просит перевести деньги под каким-либо предлогом, например на лечение родственников.