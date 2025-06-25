Депутат Метелев: в ГД внесут проект о системе профилактики киберпреступлений среди детей

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В России может появиться закон о системе профилактики киберпреступлений среди детей. Соответствующую инициативу внесет в Госдуму глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев.

По его словам, проектом предлагается включить в 20-й федеральный закон направление профилактики, связанное с интернет-преступлениями.

"Для того чтобы в школах и везде, что покрывает система профилактики, в первую очередь, это важно в школы ввести, мы детям могли рассказывать и об опасностях, о вызовах и о том, как нужно реагировать, и об ответственности в том числе", – рассказал он в беседе с РИА Новости.

Законопроект планируется внести на рассмотрение в весеннюю сессию после доработки формулировок с Генпрокуратурой, уточнил парламентарий.

В настоящее время около 40% преступлений совершается с использованием интернета, уточнил Метелев, выделив среди основных проблем мошенничество, вербовку и дропперство.

Чиновник подчеркнул, что несовершеннолетние не осознают свои права и ответственность. Кроме того, у них не развито критическое мышление. Это приводит к тому, что многие подростки становятся жертвами мошенников в онлайн-играх, где их могут попросить предоставить банковские данные родителей.

"Когда уже полиция приходит к ребенку и говорит, что ты дроппер, или когда тебя вяжут после того, как ты коктейль Молотова кинул в военкомат, уже все начинают плакать, потому что: "А как же так, а мы не знали, а я думал, я маленький" и так далее. На самом деле это правовой нигилизм в целом", – пояснил Метелев.

Депутат также подчеркнул, что Министерство внутренних дел РФ поддержало его предложение.

С начала июня в России стартовал пилотный проект по борьбе с кибермошенниками. Инициатива предусматривает обмен информацией между банками, операторами связи и госорганами через государственную информационную систему для предотвращения IT-преступлений. Ожидается, что инициатива поможет разработать меры по предотвращению цифрового мошенничества.