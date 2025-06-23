Юрист Русяев объяснил, как добиться наказания для мошенников

Жертвы телефонных мошенников зачастую сталкиваются с затягиванием сроков и даже отказом в возбуждении уголовного дела, предупреждают эксперты. По их мнению, это связано с перегруженностью сотрудников полиции и самой спецификой киберпреступлений. Как повысить шансы привлечь преступников к ответственности, разбиралась Москва 24.

Печальная статистика

Более половины россиян хотя бы раз в неделю получают телефонные звонки от мошенников, а каждый десятый – ежедневно, сообщили "Известия" со ссылкой на исследование. При этом, по данным СМИ, жертвы зачастую сталкиваются с затягиванием процесса возбуждения уголовного дела или вовсе с отказом в этом.

В такую ситуацию попала москвичка Елена. Она рассказала журналистам, что под давлением мошенников взяла два кредита на общую сумму в 3 миллиона рублей, а деньги перевела на их счета. В полицию жертва обратилась спустя неделю, когда злоумышленники перестали выходить на связь. Однако возбуждения уголовного дела совместно с адвокатами она добивалась несколько месяцев.

С аналогичной ситуацией столкнулась адвокат Анна Миненкова, чью подопечную аферисты вынудили продать автомобиль и квартиру в Москве. И если уголовное дело по факту мошенничества с недвижимостью было возбуждено достаточно быстро, то реакции на эпизод с машиной пришлось ждать полгода, рассказала юрист "Известиям".





Анна Миненкова адвокат На все вопросы ответ один – случаев очень много, на всех ресурсов не хватает, ждите, пока пройдет пять-шесть месяцев, и до вас дойдет очередь.

Как рассказал Москве 24 юрист Илья Русяев, около пятой части всех заявлений по факту телефонного мошенничества отклоняются еще на стадии приема.

"Распространенными основаниями для этого становятся ссылки на "отсутствие события" или неполноту поданных материалов. В результате разного рода фильтраций и отказов до стадии досудебного следствия доходит лишь часть обращений", – объяснил правозащитник.

При этом только в каждом четвертом деле удается установить данные о подозреваемом, утверждает юрист. По его мнению, такая статистика объясняется, во-первых, перегруженностью оперативников, а во-вторых, спецификой киберпреступлений. Деньги выводятся за границу в считаные минуты, следы часто маскируются криптокошельками, а граждане сами под влиянием преступников уничтожают все следы.

Порядок действий

У потерпевших все же есть неплохой шанс привлечь мошенников к ответственности при правильном порядке действий, отметил Русяев. Прежде всего, юрист порекомендовал защитить свои банковские счета.

"Еще до любых звонков стоит включить задержку исходящих переводов. Простая отложенная отправка на сутки дает банку время откатить сомнительную операцию: в 2024 году кредитные организации вернули клиентам 9,9 % спорных сумм именно через такой механизм", – рассказал правозащитник.

Если же факт мошенничества случился, юрист рекомендовал не паниковать, а действовать последовательно.





Илья Русяев юрист Если, к примеру, хищение было со счета, сначала нужно обращаться в банк: чем раньше подана претензия, тем больше вероятность, что перевод еще не закрыт окончательно.

Далее необходимо в срочном порядке собрать скриншоты всех имеющихся переписок, выписок и биллингов, связанных с мошенниками, и приложить их к заявлению в правоохранительные органы. Причем его нужно подавать не участковому, а в дежурную часть либо через портал "Госуслуги", указал Русяев.

"В тексте полезно указать квалификацию – часть 3 статьи 159 или статьи 159.6 УК ("Мошенничество" и "Мошенничество в сфере компьютерной безопасности"), чтобы дежурный сразу понимал состав. Закон выделяет три дня на принятие решения о возбуждении уголовного дела, а продление до десяти суток требует письменного постановления", – объяснил юрист.

Также он рекомендовал изучить и самостоятельно контролировать все процессуальные сроки, связанные с делом.





Илья Русяев юрист Юридически грамотная настойчивость подталкивает систему: по моим наблюдениям, там, где поданы регулярные ходатайства, вероятность завершить дело обвинительным актом возрастает в полтора раза.

Русяев отметил, что с большей вероятностью будут раскрыты мошеннические схемы, в которых обналичивание денег происходит через курьеров или банкомат. Реже выявляются преступники, получившие финансы на личную карту. Случаи, когда подозреваемого удается найти после вывода средств через криптовалютные платформы или перевода за границу, единичны, констатировал эксперт.

Тем не менее конечный шанс привлечь участников схемы даже по самым сложным делам зависит от скорости первоначальной реакции потерпевшего, полноты пакета доказательств и регулярного процессуального контроля, заключил юрист.

