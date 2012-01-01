Депутат Немкин: мошенники научились получать доступ к сим-картам умерших людей

Злоумышленники продолжают изобретать новые способы обмана россиян. На что обратить внимание, чтобы не стать жертвой манипуляций, расскажет Москва 24.

Звонок с того света

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В России набирает популярность мошенническая схема с перевыпуском сим-карт, принадлежавших умершим владельцам, рассказал в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Чтобы получить новый экземпляр чипа с тем же номером телефона, аферисты обращаются к мобильным операторам, предварительно подделав документы и собрав информацию об абоненте из открытых источников.

"Это дает им доступ ко всему, что было связано с этим номером – от банковских сервисов до мессенджеров", – отметил парламентарий.





Антон Немкин депутат Госдумы Особенно критично, если наследники еще не успели закрыть банковские счета, отключить авторизацию по СМС или удалить аккаунты умершего. Через такие каналы злоумышленники могут вывести деньги, получить доступ к цифровым кошелькам или использовать личность умершего для дальнейших афер.

Чтобы обезопасить себя, Немкин рекомендовал переоформлять или закрывать все учетные записи после смерти близкого, а также просить операторов деактивировать его номер телефона.

Игра на нервах

Объектами мошеннических манипуляций нередко становятся и дети, предупреждал Антон Немкин. В частности, злоумышленники звонят несовершеннолетним под видом "классного руководителя" или "директора школы", после чего сообщают о срочном инциденте.





Антон Немкин член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Они могут сказать ребенку, что родители попали в больницу или в полицию и теперь нужно срочно передать деньги "курьеру" или перевести средства на указанный счет для помощи. Используя стрессовую ситуацию и создавая чувство паники, злоумышленники добиваются от ребенка немедленного выполнения их требований.

Также от имени сотрудников образовательных организаций аферисты предлагают детям присоединиться к якобы важному школьному опросу или проекту. А для этого необходимо предоставить личные данные – например, номера банковских карт родителей.

"Мошенники также могут убеждать детей, что от имени школы проводится специальная акция или сбор средств на нужды класса. Например, они могут попросить ребенка передать деньги "представителю школы", который придет к нему домой, или отправить "взнос" через перевод", – сказал парламентарий.

Помочь несовершеннолетним обмана – задача взрослых, подчеркнул Немкин. По его словам, важно научить школьников не распространять персональные сведения посторонним, а также устанавливать на их смартфоны средства защиты.

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Участились случаи мошенничества и с поддельными уведомлениями о доставке из пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом предупредила эксперт по кибербезопасности Дарья Верестникова.

Как пояснила специалист, сначала гражданину поступает звонок от якобы сотрудника ПВЗ с предложением привезти купленные товары на дом. Для оформления операции требуется предоставить персональные данные – СНИЛС, ИНН или код из СМС. После того как аферисты получают необходимые сведения, они связываются с жертвой уже под видом правоохранителей и заявляют, что ее аккаунт на "Госуслугах" был взломан, а все деньги – оказались в опасности. Чтобы избежать кражи, средства рекомендуется перевести на специальный счет или отдать "полицейским".

"Мошенники – социальные инженеры пользуются тем, что с помощью "Госуслуг" теперь можно пользоваться не только государственными, но и коммерческими сервисами (например, взять микрокредит, подписать документы и прочее), а вся безопасность в конечном итоге сводится к коду в СМС. И в этом случае мошенникам даже не нужно получать реальный доступ – достаточно просто ввести в заблуждение гражданина", – отметила Верестникова.

Ошиблись номером

Злоумышленники начали отправлять жителям страны фейковые уведомления о взломе аккаунта на "Госуслугах", предостерег телеграм-канал УБК МВД "Вестник Киберполиции России". В таких рассылках обычно сказано, что в профиль пользователя совершен вход, а также указаны контакты якобы службы поддержки, куда рекомендуется обратиться в случае нарушений. При звонке же гражданам отвечают мошенники, предупредили в ведомстве.

Там напомнили, что сообщения о входе в учетную запись на "Госуслугах" приходят, только если гражданин самостоятельно подписался на них в разделе "Безопасность". Тогда при какой-либо активности на электронную почту, привязанную к сервису, будет поступать письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru. Кроме того, с техподдержкой портала можно связаться по единственному бесплатному номеру – 8 (800) 100-70-10.

