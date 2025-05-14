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14 мая, 08:26

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Эксперт Верестникова: россиян стали обманывать через фейковую доставку из ПВЗ

Эксперт сообщила о схеме обмана с фейковой доставкой товаров из ПВЗ

Фото: 123RF/zamrznutitonovi666

Мошенники начали звонить россиянам от лица сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов с предложением доставить товары на дом. При этом они требуют СНИЛС, ИНН и иногда код из СМС, заявила РИА Новости эксперт по кибербезопасности Дарья Верестникова.

После того, как жертва поговорит с "сотрудником ПВЗ" и передаст данные, ей звонит якобы правоохранитель и сообщает о взломе аккаунта на "Госуслугах". Аферист убеждает человека, то его деньги якобы в опасности, поэтому их нужно срочно перевести на специальный счет или отдать наличными в руки полицейских.

При этом аккаунт пользователя даже не тронут, а СМС приходит с фейкового номера.

Как отметила эксперт, такая схема обмана людей работает, так как у граждан в сознании зафиксирована мысль, что с помощью "Госуслуг" можно легко взять кредит и остаться без денег. В таком случае, подчеркнула Верестникова, злоумышленникам не нужно получать доступ – достаточно ввести жертву в заблуждение.

Ранее в МВД РФ напомнили, какие данные никому нельзя сообщать. Россиянам рекомендовали не передавать незнакомцам финансовую информацию, не называть паспортные данные, ИНН, СНИЛС, а также не присылать фотографии документов. Помимо этого, гражданам посоветовали не озвучивать аутентификационные коды, в том числе разовые пароли из СМС и push-коды.

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