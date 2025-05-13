МВД предупредило о рассылке мошеннических сообщений о взломе "Госуслуг"

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Аферисты рассылают сообщения о взломе учетной записи на портале "Госуслуги", в которых указан поддельный телефон службы поддержки для помощи гражданам. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ в телеграм-канале.

В СМС-сообщении злоумышленников указано, что была обнаружена авторизация на портале "ГосUslugi". Гражданину предлагают позвонить в службу поддержки по номеру 8 (991) 866 60-34 или 8 (988) 926 03-18, если он не совершал вход в аккаунт. Помимо этого, мошенники рекомендуют незамедлительно обратиться в техподдержку по другому номеру телефона.

"Если это был ваш вход, то не переживайте. Если же вы не узнаете это устройство, проверьте настройки безопасности на вашем аккаунте", – также говорится в сообщении аферистов.

В связи с участившимися случаями рассылки подобных сообщений в ведомстве заявили, что "Госуслуги" отправляют уведомление о входе в аккаунт только тем пользователям, которые сами подписались на это в разделе "Безопасность". В таком случае приходит письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru на почту. В СМС-сообщениях такая информация не отправляется, подчеркнули в МВД.

Также министерство напомнило телефон техподдержки "Госуслуг": 8 (800) 100-70-10. Если в сообщении упоминается просьба о звонке по конкретному номеру, то тогда ответит мошенник.

Ранее россиянам напомнили, какие данные никому и никогда нельзя сообщать. В первую очередь граждан попросили не передавать неизвестным людям финансовую информацию, например номер карты, срок ее действия, CVC/CVV-код, логины и пароли от интернет-банка и коды из СМС.

Кроме того, россиян призвали не присылать никому конфиденциальные сведения, в том числе паспортные данные, ИНН, СНИЛС и фото документов. Также не стоит озвучивать личную информацию, например адрес и номера телефонов родных, а также маршруты поездок и точное местоположение.