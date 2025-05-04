МВД предупредило россиян о мошенниках, действующих от лица военной прокуратуры

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

Мошенники начали звонить жертвам от лица военной прокуратуры и запугивать их утечкой данных банковских карт. Об этом сообщается в телеграм-канале УБК МВД России.

По данным управления, аферисты убеждают граждан, что во избежание перевода денег на Украину нужно снять сбережения и передать их курьеру якобы для сохранности в специально открытой банковской ячейке.

"Сотрудники военной прокуратуры никогда не будут звонить гражданам по вышеуказанным фактам и тем более требовать передать свои денежные средства курьеру", – говорится в публикации.

Там уточнили, что при получении такого звонка надо положить трубку и ни в коем случае не передавать никому деньги или ценности. Затем следует обратиться в полицию о рассказать о случившемся.

Ранее АО "АвтоВАЗ" предупредило автомобилистов о возможных сообщениях мошенников после появления в даркнете персональных данных свыше 32 тысяч владельцев Lada. Служба безопасности компании рекомендовала гражданам критически относиться к сообщениям незнакомцев, которые могут маскироваться под представителей "АвтоВАЗа", дилерскую сеть Lada или другие организации.

В случае поступления обращений с неочевидными просьбами или при возникновении сомнений следует обращаться на горячую линию Lada или в ближайшие официальные дилерские центры.