МВД: мошенники выбирают жертвами подростков, которые много времени проводят в соцсетях

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Мошенники чаще всего выбирают для преступных действий подростков, которые много времени проводят в социальных сетях, сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Когда жертва определена, мошенники, прибегая к фейковым аккаунтам, начинают добиваться ее доверия и постепенно давят на нее, принуждая выполнить их условия.

Защитить ребенка от злоумышленников можно с помощью приватного доступа к его аккаунтам, отметили правоохранители. Кроме того, родители могут уточнять у детей, чем они занимаются в социальных сетях. Однако это важно делать, не нарушая личные границы, подчеркнули в ведомстве, пояснив, что так можно узнать об интересах несовершеннолетнего.

Вместе с тем представители МВД рекомендовали установить антивирус и объяснить ребенку, что нельзя отправлять незнакомым пользователям личные данные или компрометирующие материалы.

Тем временем мошенники начали создавать телеграм-чаты с якобы оказанием туристических услуг для хищения денег и персональных данных граждан. Они представляют собой небольшие тематические сообщества по разным странам, курортам и отелям, где злоумышленники притворяются туристами, которые якобы ищут себе попутчиков.