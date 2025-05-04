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04 мая, 11:57

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МВД: мошенники выбирают жертвами подростков, которые много времени проводят в соцсетях

В МВД РФ описали алгоритм шантажа подростков в соцсетях, которым пользуются мошенники

Фото: 123RF/f8studio

Мошенники чаще всего выбирают для преступных действий подростков, которые много времени проводят в социальных сетях, сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Когда жертва определена, мошенники, прибегая к фейковым аккаунтам, начинают добиваться ее доверия и постепенно давят на нее, принуждая выполнить их условия.

Защитить ребенка от злоумышленников можно с помощью приватного доступа к его аккаунтам, отметили правоохранители. Кроме того, родители могут уточнять у детей, чем они занимаются в социальных сетях. Однако это важно делать, не нарушая личные границы, подчеркнули в ведомстве, пояснив, что так можно узнать об интересах несовершеннолетнего.

Вместе с тем представители МВД рекомендовали установить антивирус и объяснить ребенку, что нельзя отправлять незнакомым пользователям личные данные или компрометирующие материалы.

Тем временем мошенники начали создавать телеграм-чаты с якобы оказанием туристических услуг для хищения денег и персональных данных граждан. Они представляют собой небольшие тематические сообщества по разным странам, курортам и отелям, где злоумышленники притворяются туристами, которые якобы ищут себе попутчиков.

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