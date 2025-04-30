Эксперт Силаев: мошенники используют схемы с поддельными путевками в майские праздники

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Мошенники активно используют схемы с поддельными путевками и "горящими" турами в преддверии майских праздников. Об этом в беседе с RT рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

Как уточнил эксперт, злоумышленники создают якобы выгодные предложения со скидками в 50–70% на туры по России и в страны СНГ или даже Европу.

"Ссылки ведут на сайты-двойники реальных туроператоров или в закрытые телеграм-каналы, где просят внести предоплату. После перевода денег тур оказывается несуществующим, а сайт вскоре исчезает", – пояснил Силаев.

Он рекомендовал бронировать поездки только через официальные сайты агентств или крупные агрегаторы. Также необходимо проверять URL и пользоваться картами с 3D-Secure или надежными платежными системами.

Эксперт также предупредил о фишинговых СМС и звонках под видом госорганов.

"В период майских праздников "рассылка от МВД", "сообщение от Пенсионного фонда" или "СМС от МЧС" обещают "дополнительные выплаты к празднику" или "необходимость обновить личные данные", – сказал Силаев, напомнив, что госорганы никогда не просят отправлять им личные данные или переводить деньги.

Помимо этого, эксперт предупредил о фейковых розыгрышах и подарках в соцсетях, где для участия просят указать номер телефона, данные банковской карты или оформить платную подписку.

Кроме того, в преддверии Дня Победы и 1 мая активизируются "фонды помощи ветеранам" и "организаторы праздников для детей-инвалидов". В таком случае перед переводом средств важно проверять фонд в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

На ярмарках и у мобильных ларьков также нередко ставят переносные терминалы, которые копируют данные карты, добавил Силаев. Он посоветовал пользоваться бесконтактной оплатой через телефон и сохранять чеки.

Ранее эксперты платформы "Мошеловка Народного фронта" предупредили о новых мошеннических схемах на 9 Мая. Злоумышленники могут начать звонить ветеранам или их родственникам, представляясь сотрудниками Социального фонда, Минтруда или социальной защиты. В разговоре они будут просить назвать СМС-код или реквизиты карты, чтобы якобы получить выплаты к 80-летию Победы.