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30 апреля, 13:46

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Эксперт Трухачев: для оплаты приложений нельзя привязывать карты с овердрафтом

Техноэксперт рассказал, как избежать незаметных списаний денег через приложения

Фото: 123RF/champlifezy

Скачивание приложений с неофициальных магазинов и оплата подписок картой с овердрафтом может привести к неожиданным списаниям денег со смартфона. Об этом Москве 24 рассказал техноблогер Павел Трухачев.

По его словам, скачивание приложений из неофициальных магазинов связано с высоким риском, так как они не прошли лицензирование и могут быть мошенническими.

В этом случае вероятно не только незаконное списание средств с телефона, но и прослушка разговоров, а также слив личных данных в интернет – контактов, поисковых запросов, фото.
Павел Трухачев
техноблогер

Незаметное списание может начаться и после оформления пробного периода. По словам Трухачева, обычно он длится от трех до 30 дней.

"После его окончания деньги со счета пользователя могут начать списываться автоматически. Поэтому, если вы не собираетесь пользоваться сервисом, важно сразу отключать продление подписки в настройках программы или отвязывать банковскую карту от самого магазина приложений", – отметил эксперт.

В целом для оплаты в таких случаях лучше оформлять списывание средств с баланса мобильного телефона.

"Если там не будет денег в нужном количестве, сумма за продление подписки и оплату приложения просто не спишется", – пояснил специалист.

При привязке карты же важно проверить, не подключен ли к ней овердрафт (опция, которая позволяет списывать больше денег, чем есть на счете в момент платежа. – Прим. ред.). Если да, его надо отключать. Плюс можно установить месячный лимит на сумму списания.
Павел Трухачев
техноблогер

Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин рассказал, что при заражении вирусом телефон может начать нагреваться. Также стоит насторожиться, если в устройстве стали активно всплывать окна, запрашивающие доступ к самым разным функциям.

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Трошина Любовь

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