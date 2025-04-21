Эксперт по кибербезопасности: смартфон может нагреваться из-за вирусных приложений

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Всплывающие окна и нагрев телефона могут предупреждать о наличии вируса. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

По его словам, когда вредоносное приложение активно работает, идет большая нагрузка на процессор. В результате телефон может начать нагреваться.

"Это один из признаков, на который важно обратить внимание. Хотя, конечно, он не всегда связан именно с наличием вируса", – отметил эксперт.





Алексей Курочкин эксперт по кибербезопасности Также стоит насторожиться, если в телефоне начали активно всплывать окна, запрашивающие доступ к самым разным функциям. И непонятно, от какого именно приложения идет запрос.

По его словам, самый действенный способ защитить гаджеты от вредоносных программ – установить антивирус.

"Он как минимум будет предупреждать об активности приложений, которые куда-то пытаются залезть и отправить различные данные", – отметил Курочкин.

Устанавливать какие-либо программы на смартфон можно только через официальные магазины приложений. С неизвестных ссылок или сайтов делать этого не стоит, даже если идет речь о приложениях банков или "Госуслуг", предупредил эксперт.

Ранее генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков рассказал, что в смартфоне желательно не хранить личную информацию – коды ячеек, ПИН-коды от банковских карт, пароли. Все эти данные могут оказаться у мошенников.

