Эксперт Кусков назвал три вида данных, которые не стоит хранить в смартфоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

Пароли, ПИН-коды от банковских карт и компрометирующие фото лучше не хранить в своем смартфоне, рассказал Москве 24 генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

По его словам, хранить личные данные в телефоне опасно, так как они могут оказаться у мошенников. Например, если смартфон попадет им в руки и они установят на устройство специальную программу.

"Другой вариант, когда приходит СМС или сообщение в мессенджере от незнакомого человека и вы переходите по прикрепленной ссылке. Смартфон перестает работать, либо на устройство загружается программа-троян, которая получает доступ к этой информации", – пояснил специалист.





Денис Кусков генеральный директор Telecom Daily Желательно не держать в смартфоне компрометирующие фото, которые могут быть не предназначены для публикации и передачи третьим лицам. Также лучше не хранить личную информацию – коды ячеек, ПИН-коды от банковских карт, пароли, чтобы ими воспользовались.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенничества с установкой программы удаленного доступа на смартфоны через WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской). Злоумышленники представляются работниками государственных или коммерческих организаций и уговаривают загрузить приложение для решения определенной проблемы. В действительности же это вирус, который позволяет получить доступ к конфиденциальной информации.

