Россиян предупредили о мошенничестве с установкой вируса через WhatsApp

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России отмечается рост количества случаев мошенничества, связанных с установкой программ удаленного доступа на смартфоны через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

Речь идет о вирусе SpyMax. Мошенники уговаривают жертву установить его, в результате чего владелец телефона теряет контроль над устройством и своими финансами. Злоумышленники выдают себя за работников государственных или коммерческих организаций, в том числе Мосэнергосбыта, поликлиник, жилищно-коммунальных служб и других государственных сервисов.

Под предлогом проверки оплаты, восстановления доступа к ресурсам или оказания технической поддержки они связываются с потенциальными жертвами и предлагают перейти в мессенджер для видеозвонка.

Затем жертве предлагают включить демонстрацию экрана, якобы для устранения технической неполадки. В этот момент на экран выводится ссылка для загрузки приложения, которое представляется как официальный сервис. Однако на самом деле это вирус, который позволяет злоумышленникам получить полный контроль над устройством и доступ к личным данным пользователя.

После этого блокируется экран смартфона, злоумышленники получают доступ к конфиденциальной информации, в том числе к личным кабинетам на госсервисах и банковским приложениям.

"Единственный и самый надежный совет – не разговаривайте с незнакомцами и уж тем более не принимайте от них какие угодно ссылки и программы. Все это – фишинговый и очень опасный контент", - отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Банк обратил внимание, что ни одно официальное учреждение не требует показывать экран, устанавливать программы через мессенджеры или предоставлять пароли от личных кабинетов. В случае получения подозрительных звонков следует перезвонить в организацию, которая совершила звонок.

Между тем Минцифры разработало комплекс законопроектов, которые обеспечат защиту граждан от действий мошенников, использующих IT-технологии. В пакет законопроектов входят около 30 инициатив.

В частности, граждане смогут дистанционно запретить оформление кредитов и займов через портал "Госуслуги" или банковские приложения. Чтобы снять ограничение, необходимо будет лично посетить МФЦ или отделение банка.

В случае изменения учетных данных или утечки личной информации клиента временно заблокируется возможность получения кредитов онлайн. Кроме того, будет введена система, которая позволит госорганам, банкам и цифровым платформам обмениваться информацией.