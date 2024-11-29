Около 20% россиян признались, что используют одинаковый пароль для сайтов и устройств

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Около 20% россиян используют один пароль для всех сайтов и устройств, а 40% составляют пароли из одних и тех же комбинаций цифр, букв и символов, выяснили аналитики. Об этом сообщает RT.

Опрос показал, что более 16% респондентов записывают пароли в заметки на телефоне, а чуть меньше 4% делают это на бумаге, которую оставляют в кошельке.

При этом более половины россиян используют двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунтов. Практически все они поставили двойной пароль за последние два года или после того, как попались на уловку мошенников. Однако более 10% опрошенных не знают об этом методе защиты.

На постоянной основе меняют пароли почти 30% респондентов, но в то же время 47% не меняли их более года.

Согласно результатам исследования, 21,8% респондентов сталкивались с проблемой доступа к электронной почте по причине потери пароля, а 17,8% опрошенных стали жертвами фишинговых атак и посещали поддельные сайты, что могло привести к утечке личной информации или незаконному списанию средств с банковских карт.

Еще 4,4% опрошенных предоставляли свои личные данные мошенникам, чтобы те могли получить доступ к личному кабинету онлайн-банка, и в результате потеряли деньги. Кроме того, 2,9% граждан стали жертвами инвестиционного мошенничества.

Тем временем Минцифры совместно с полицией и Центробанком России разработало комплекс законопроектов, цель которых – обеспечить защиту граждан от действий мошенников, использующих IT-технологии.

В пакет законопроектов входят около 30 инициатив. В частности, граждане смогут дистанционно запретить оформление кредитов и займов через портал "Госуслуги" или банковские приложения. Чтобы снять ограничение, необходимо будет лично посетить МФЦ или отделение банка.

В случае изменения учетных данных или утечки личной информации клиента временно заблокируется возможность получения кредитов онлайн. Кроме того, будет введена система, которая позволит госорганам, банкам и цифровым платформам обмениваться информацией.