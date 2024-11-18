Сенатор Шейкин предложил обязать мессенджеры оповещать о способах мошенничества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России мессенджеры могут обязать оповещать о новых способах мошенничества. С инициативой выставить такие правила в том числе к Telegram, WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) и Viber выступил сенатор Артем Шейкин.

"Предлагаю следующее решение: раз в месяц, заходя в приложение, пользователь должен обязательно просматривать информацию о мошеннических схемах. Это поможет ему освежить знания и быть более бдительным при обмене сообщениями", – приводит слова Шейкина РИА Новости.

Он также предложил обязать мессенджеры при первой их установке показывать пользователю самые распространенные в интернете способы мошенничества.

Между тем на мессенджеры приходится около 20% времени, которое россияне проводят в телефоне, пишет "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

Так, WhatsApp используют 48% опрошенных, Telegram – 47%, а Viber – 4%. При этом у трети респондентов WhatsApp ассоциируется с работой или общением с близкими. Значительно реже мессенджер называли "родным" (17,7%) и "иностранным" (16,7%).

Telegram для 38% респондентов – рабочий инструмент. Еще более 30% считают его "своим, родным" и воспринимают как отечественный продукт. Практически никто не считает Telegram "сложным" или "консервативным".

В свою очередь, Viber чаще всего его называли "иностранным" (24,7%), "сложным в использовании" (23,6%), "рабочим" (22,3%) и "консервативным" (16,2%).

"Мы видим, что компании выбирают платформу в зависимости от своих целей. WhatsApp используется для быстрого обмена сообщениями с клиентами и потенциальными лидами, Telegram – для ведения каналов, групп и автоматизации рутинных задач через чат-ботов. Viber позволяет совершать бесплатные звонки, в том числе международные", – отметил эксперт Сергей Будяков.

Кроме того, каждый третий житель России верит, что однажды через мессенджеры можно будет передавать запахи и вкусы. Почти 29% считают, что в будущем мессенджеры будут предоставлять все услуги, товары и сервисы.

Ранее заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев посоветовал активировать запрет на звонки с неизвестных номеров в онлайн-мессенджерах. По его словам, стоит обратиться к своему оператору с просьбой о подключении блокировки спама. Кроме того, он рекомендовал никогда не делиться своими личными данными по телефону или через зарубежную электронную почту.