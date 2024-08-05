Эксперт Ульянов назвал надежные способы защиты от слежки через смартфон

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Максимально защитить смартфон от шпионских программ можно, скачивая приложения только в проверенных источниках. Об этом Москве 24 рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Ранее специалисты "Лаборатории Касперского" обнаружили вирус LianSpy, который используется для шпионажа за пользователями устройств на базе Android. По данным компании, программа маскируется под системные приложения и финансовые сервисы. Слежка за пользователями могла вестись с 2021 года.

Зачастую пользователи своими же руками устанавливают шпионскую программу на свое устройство, отметил Ульянов. По его словам, чтобы максимально обезопасить себя, приложения стоит скачивать только в официальном магазине.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion К примеру, человек ищет, где взять такое-то приложение. Некий пользователь кидает ссылку, он по ней переходит, там установочный пакет вроде бы с похожим названием. Но, помимо основного функционала, там может быть и шпионская составляющая. Мы же не знаем источник, с которого установлена программа.

"При стандартной установке из официального магазина вероятность подцепить программу-шпион достаточно невелика. Однако, когда вы что-то запускаете впервые, обязательно читайте, какие разрешения просит программа", – добавил Ульянов.

Также опасность подцепить шпионскую программу остается из-за того, что в настоящее время многие приложения недоступны для российских пользователей. В частности, это касается банковских продуктов. Из-за этого начали появляться мошеннические программы-двойники, предупредил специалист.

"Чтобы обезопасить себя, нужно обратиться в отделение к сотруднику банка и спросить, откуда лучше скачивать программу", – рассказал эксперт.

По его словам, даже при наличии на устройстве шпионской программы гаджет может работать как обычно, так что распознать слежку самостоятельно невозможно.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Тот же перегрев смартфона вовсе не говорит о наличии шпионской программы. Устройство может тормозить, перегреваться, аппаратная база устаревает. Все эти признаки тоже не свидетельствуют о том, что есть программа-шпион. Это скорее следствие эксплуатации.

Если возникли подозрения, что за устройством шпионят, эксперт порекомендовал обратиться за помощью к специалисту по кибербезопасности.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин посоветовал время от времени отключать на устройствах Wi-Fi и Bluetooth, чтобы обезопасить себя от слежки. Он пояснил, что некоторые злоумышленники могут смотреть местоположение пользователя по беспроводной связи с помощью специального оборудования.

