Депутат Немкин: для избежания слежки нужно иногда отключать Wi-Fi и Bluetooth

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Чтобы мошенники не смогли отследить телефон, иногда следует отключать Wi-Fi и Bluetooth. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в интервью РИА Новости.

По его словам, злоумышленники могут использовать специальное оборудование, позволяющее им отслеживать местоположение пользователя по модулю Wi-Fi. Впоследствии данные о том, какие места посещает человек, передаются третьим лицам и используются в противоправных целях.

Подобное отслеживание ведется даже в том случае, если человек не подключен в данный момент ни к какой беспроводной сети, но сам модуль устройства активирован и продолжает поиск сетей, отметил Немкин.

Депутат добавил, что в условиях постоянно растущей активности мошенников в цифровой среде становится популярным метод скрытого контроля за абонентом, при котором злоумышленники могут установить его, чтобы перенаправлять данные с устройства человека на любой другой номер.

Так мошенники могут в том числе узнать и о локациях, которые посещает пользователь, а с помощью полученных сообщений от банка даже могут отслеживать его финансы и планировать их хищение.

"Для того чтобы сделать вас объектом отслеживания, достаточно, чтобы пользователь однократно предоставил разрешение на отслеживание текущего местоположения с помощью смс-сообщения. Многие делают это автоматически, даже не вдумываясь в смысл таких сообщений", – рассказал Немкин.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что в преддверии Дня Победы мошенники создали сайты, на которых ветеранам обещают единовременные выплаты.

По ее словам, сумма выплат варьируется от 50 до 300 тысяч рублей. При этом для их получения пенсионеры должны оплатить комиссию и ввести данные своих банковских карт.

До этого эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества сообщили, что мошенники могут использовать ошибки банковской системы и списывать деньги даже с заблокированных банковских карт россиян.