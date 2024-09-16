Эксперт Силаев: в защите от спам-звонков поможет подключение виртуального помощника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Установка антиспам-приложений и подключение виртуального ассистента помогут защититься от спам-звонков, рассказал в беседе с RT заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

По его словам, стоит обратиться к своему оператору с просьбой о подключении блокировки спама. Каждый из них предоставляет различные услуги по блокировке нежелательных звонков и сообщений, отметил он.

Кроме того, Силаев посоветовал активировать запрет на звонки с неизвестных номеров в онлайн-мессенджерах. Возможность звонить стоит оставить только для тех пользователей, контакты которых занесены в телефонную книгу, отметил он.

Вместе с тем, чтобы не попасть в базы мошенников, эксперт рекомендовал соблюдать осторожность в обращении с личной информацией.

"Никогда не делитесь своими личными данными по телефону или через зарубежную электронную почту. Настройте приватность своих аккаунтов в социальных сетях, чтобы ограничить доступ к вашей личной информации. Устанавливайте приложения и расширения только из проверенных источников и читайте отзывы других пользователей", – пояснил он.

Также эксперт рекомендовал не подключаться к общедоступным Wi-Fi-сетям при проведении важных операций. Кроме того, он обратил внимание на значимость проверки сайтов перед совершением покупок. Для этого необходимо уточнить, начинается ли его адрес с https:// и есть ли у страницы хорошие отзывы.

Вместе с тем для защиты личных данных Силаев призвал использовать надежные пароли и двухфакторную аутентификацию.

Между тем Минцифры России намеревается внести в Госдуму законопроект о введении запрета на массовые спам-обзвоны. В ведомстве уверены в том, что власти России примут данный законопроект.

О подготовке министерством проекта соответствующего закона стало известно в апреле. Министр цифрового развития Максут Шадаев тогда отмечал, что абоненты сотовой связи напряженно воспринимают звонки с незнакомых номеров, поскольку большая часть из них осуществляется роботами для рекламы услуг и товаров.

