Юрист Виноградов: облачные сервисы не гарантируют абсолютную конфиденциальность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

При использовании облачных сервисов необходимо внимательно изучать условия работы с ними, заявил в беседе с RT доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По словам эксперта, обычно в онлайн-соглашениях есть положения, которые позволяют провайдеру услуги вносить изменения без уведомления пользователя.

"Желательно обращать внимание на технические характеристики услуги, ответственность за работоспособность серверов, место расположения оборудования, а также на то, как провайдер обращается с данными, включая их сохранение и восстановление", – сказал Виноградов, добавив, что чаще всего такие сервисы не могут гарантировать пользователю абсолютную безопасность.

Как предупредил юрист, нарушение защиты данных может произойти как при переносе данных в облако, так и из-за уязвимостей в инфраструктуре провайдера. Также после самостоятельного удаления файлов их копии могут неопределенное время храниться на серверах провайдера.

Виноградов пояснил, что юридическая ответственность провайдеров и пользователей зависит от территориальной подсудности той или иной стороны.

При этом Европейский Регламент о защите данных (GDPR) позволяет требовать удаления любых персональных данных. Запрос должен быть ясно сформулирован, указывать конкретные данные для удаления и содержать ссылку на соответствующие статьи GDPR, отметил юрист.

"В случае с зарубежными провайдерами у граждан России гораздо меньше шансов добиться справедливости, поскольку по ряду причин, связанных с международной обстановкой, выполнить предусмотренные законом действия в отношении иностранной компании сейчас проблематично", – заключил Виноградов.

Россиянам также порекомендовали воздержаться от покупок сим-карт зарубежных сотовых операторов. Среди них могут оказаться прошитые сим-карты с функцией перехвата одноразовых СМС-кодов, рассказал "Газете.ру" эксперт Артем Бруданин.

По его словам, мошенники также могут продавать неактивные, устаревшие или уже заблокированные сим-карты. В таких случаях злоумышленники перестают общаться с клиентом сразу после получения денег.

"К тому же всегда есть вероятность блокировки сим-карты оператором, так как большинство из них требуют определенного уровня активности (например, звонков или использования интернета). На сегодняшний день блокировка карт может осуществляться в том числе и по геолокации", – добавил Бруданин.

Между тем киберпреступники начали приобретать старые сим-карты и использовать их для восстановления доступа к учетным записям различных онлайн-сервисов. Получить старую сим-карту злоумышленники могут на теневых площадках или же самостоятельно проверив, не зарегистрирован ли номер на различных ресурсах.