Юрист Ситдикова: незнакомые номера нужно "сбрасывать" и сразу блокировать

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Не стоит отвечать на звонки с незнакомых номеров, их лучше сразу блокировать. О способах защиты от мошенников рассказала юрист Виктория Ситдикова, передает News.ru.

Специалист призвала не соглашаться на предложения легко заработать, а также не реагировать на просьбы о переводе денег, поступившие от знакомых. Ситдикова рекомендовала всегда добиваться в такой ситуации личной встречи.

"Никогда не переходите по ссылкам, направленным от подозрительных лиц, чтобы такие лица никаким образом не смогли завладеть вашими данными. Если вы вступили в диалог, никогда не сообщайте о своем заработке, балансе карты и банковских реквизитах. Такие вопросы задают только мошенники", – подчеркнула юрист.

Эксперт обратила внимание, что 98% обманутых впоследствии не могут вернуть свои средства. При обращении к правоохранителям дело могут так и не завести, а если оно возбуждается, то в отношении неизвестных лиц, в результате чего его расследование затруднено. Как правило, сервера мошенников нельзя отследить или они находятся за рубежом, объяснила Ситдикова.

Ранее 56-летняя жительница Сургута из-за мошенников лишилась 14 миллионов рублей. Преступники напугали ее ответственностью за перевод денег злоумышленникам, поэтому потребовали следовать инструкциям по переводу денег на "безопасные счета". Затем они убедили ее продать квартиру и перевести все деньги им.

