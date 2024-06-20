Эксперт Бондаренко: в РФ участились случаи кражи денег и имущества через сим-карты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России участились случаи, когда кибермошенники перехватывают контроль за сим-картой пользователя, выводят деньги со счетов и даже переписывают имущество на других людей. Об этом в разговоре с "Газетой.ру" заявил независимый эксперт по информационной безопасности Роман Бондаренко.

Он рассказал, что аферисты могут перехватить номер телефона несколькими способами. Первый из них – мошенники звонят якобы от оператора связи, предлагают продлить договор или придумывают другие уловки для получения доступа к личному кабинету оператора связи жертвы.

После этого они заходят в личный кабинет и делают переадресацию входящих сообщений на свой телефон, объяснил эксперт. По его словам, дальше мошенники с помощью кодов из СМС авторизуются во всех онлайн-банках и выводят средства.

Второй способ – кража телефона в общественном месте не как ценной вещи, а как ключа к деньгам, продолжил Бондаренко. Он считает, что кража денег со счетов – не самое страшное при потере номера мобильного телефона.

Есть случаи, когда с помощью личного кабинета на "Госуслугах" аферисты пытались переоформить имущество жертвы на других людей, сказал он и добавил, что от таких действий человеку придется оспаривать совершенные сделки, тратя нервы, время и деньги.

В целях избежания таких ситуаций киберэксперт рекомендовал все звонки, которые поступают якобы от операторов связи и других компаний с просьбой назвать какие-либо данные, считать мошенническими.

Также он посоветовал установить пароль на сим-карту, благодаря которому ее невозможно будет подключить к сети в случае кражи телефона. Для защиты имущества Бондаренко призвал установить запрет на совершение сделок без личного участия.

Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать игру Hamster Kombat для обмана людей. Как рассказали аналитики, злоумышленники могут получить доступ ко всем операциям с криптокошельком пользователя или похитить аккаунт в Telegram. Жертве предлагают войти в мессенджер, чтобы запустить бота, после чего тот теряет доступ к аккаунту.