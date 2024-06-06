"Известия": мошенники обманывают продавцов на досках объявлений

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Мошенники нашли новый способ обмана продавцов на досках объявлений в интернете. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий РФ.

В ведомстве рассказали, что на первом этапе мошенники пишут продавцу сообщение с предложением купить товар и уточняют, что сделка должна быть проведена с помощью "безопасного платежа" на некоем "защищенном сайте". После этого лжепокупатели утверждают, что на этом сайте они якобы уже вносили деньги в систему, поэтому продавцу нужно только перейти по ссылке и ввести данные банковской карты. Затем злоумышленники присылают жертве фишинговую ссылку.

Если пользователь перейдет на ресурс и введет свои данные, то они будут перенаправлены киберпреступникам, которые попытаются украсть деньги с банковского счета продавца. Как рассказала специалист по GR и комплаенс ИБ-компании "Код безопасности" Александра Спасова, продавцы попали в поле зрения преступников, потому что они должны получить деньги, а не перевести, из-за чего становятся менее подозрительными и осторожными.

По словам аналитика департамента одной российской компании по борьбе с киберпреступлениями Евгении Егоровой, использовать шаблоны фишинговых страниц как с покупкой, так и с продажей товаров мошенники начали еще в 2019 году. Тогда страницы внешне повторяли вид популярных сервисов досок объявлений.

Аналитик-исследователь угроз кибербезопасности одной из компаний – разработчика системы кибербезопасности Руслан Бисенгалиев указал, что поводом для появления сценария с обманом продавцов на досках объявлений стал рост популярности онлайн-покупок. За несколько лет схема получила распространение во многих странах мира, уточнил он.

Как прокомментировала Спасова, злоумышленникам могут быть интересны продавцы различных товаров. Однако прежде всего их интересуют люди, которые продают что-то срочно. Поскольку человек торопится, то он не будет вникать в нюансы способа перевода ему денег, объяснила она.

Со слов руководителя группы испытательной лаборатории Лиги цифровой экономики Дмитрия Сакова, мошенники могут выбирать продавцов, ориентируясь на число продаж и положительных отзывов. Опытный продавец с хорошей репутацией вряд ли попадется на уловку: у него много покупателей, и он, вероятно, знает о рисках перехода по внешним ссылкам, сказал Саков.

Контент-аналитик еще одной компании, занимающейся кибербезопасностью, Татьяна Мачнева заявила, что главный "красный флаг" – это попытка увести пользователей (как продавцов, так и покупателей) с официальных досок объявлений на сторонние сервисы, например в мессенджеры. В свою очередь, Спасова рекомендовала проводить денежные операции только на официальных сервисах.

Руководитель исследовательской группы российской компании, специализирующейся на разработке решений в сфере информационной безопасности, Ирина Зиновкина рассказала, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо пользоваться только встроенными в платформу инструментами, касающимися оплаты, не кликать по сторонним ссылкам, а также не переходить в личные мессенджеры для общения с потенциальными покупателями. Кроме того, Мачнева рекомендует проверять адрес сайта и использовать защищенное подключение.

Помимо этого, в беседе с "Газетой.ру" адвокат Владимир Атапин дал советы, как не нарваться на мошенников при поиске работы. По его словам, в 1990-е и 2000-е годы самый распространенный способ обмана работников заключался в невыплате зарплаты, но с введением в 2007 году в УК РФ статьи 145.1. ("Невыплата заработной платы, пенсий, пособий и иных выплат") такой вид обмана пошел на спад. Однако, продолжил он, и сейчас встречаются работодатели, которые в трудовом договоре указывают минимальный размер зарплаты, а остальную часть обещают выплачивать "в конверте" и под разными предлогами выплачивают только официальную часть заработной платы. В такие фирмы адвокат не рекомендовал устраиваться.

Если же человек туда устроился и столкнулся с отказом в выплате "серой" зарплаты, то ему нужно собрать доказательства, что в компании выплачивают зарплату "в конверте". Доказательствами могут служить аудио- и видеозаписи общения с руководством, переписка в мессенджерах. При наличии доказательств сотруднику следует обратиться в СК РФ с заявлением о нарушении трудовых прав, объяснил Атапин.

Кроме того, существуют и другие способы обмана работников, указал эксперт. Например, человека могут не оформить после прохождения стажировки, или ему предлагают оплатить оборудование или обучение, или даже запрашивают доступ к банковским картам, перечислил юрист. Мошенники также могут собирать персональные данные для оформления кредитов, для чего они потребуют заполнить анкету на сайте, отправить фото паспорта и авторизоваться при помощи СМС.

Осторожно следует относиться и к компаниям, о которых отсутствуют отзывы клиентов и сотрудников, отсутствует офис или он находится в недоступном месте, добавил Атапин.

Ранее сообщалось о новой схеме обмана по электронной почте. Так, преступники начали переписываться с жертвами по почте, отправляя им предзаполненные заявки в банк на получение кредитов. Как правило, они представляются сотрудниками "Госуслуг", так как похожие письма от сервиса приходят гражданам постоянно.