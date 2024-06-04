Москвичка отдала мошенникам 24 млн рублей за месяц

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Мошенники под видом работодателя и сотрудника правоохранительных органов в течение месяца вели переписку с 58-летней москвичкой, она отдала им 24 миллиона рублей в течение этого срока. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Пострадавшей пришло сообщение в мессенджере от якобы работодателя с предупреждением о скором звонке от правоохранительных органов. Второй злоумышленник заявил, что женщина подверглась мошеннической атаке, так как кто-то пытается оформить на нее кредит, и чтобы пресечь попытку, она должна следовать его инструкциям.

В ведомстве уточнили, что женщина перевела 4 миллиона рублей из личных сбережений, деньги от продажи квартиры на Ленинградском проспекте, а также якобы налог на средства, прошедшие по счетам, в сумме 1,8 миллиона рублей, которые взяла в долг у коллеги.

В данный момент Савеловская межрайонная прокуратура ведет работу над установкой всех обстоятельств случившегося.

Также в ведомстве призвали проверять полученные якобы от работодателя сведения, уведомлять в таком случае руководство и обращаться в полицию. Гражданам напомнили, что представители правоохранительных органов и банков не обзванивают людей с просьбами перевести деньги на "безопасные счета".

Ранее россиянам рассказали о новой схеме обмана по электронной почте. Так, преступники начали переписываться с жертвами по почте, отправляя им предзаполненные заявки в банк на получение кредитов. Как правило, они представляются сотрудниками "Госуслуг", так как похожие письма от сервиса приходят гражданам постоянно.